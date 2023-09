Rollerfahrer wird bei Sturz in Senden leicht verletzt

Beim Abbiegen verliert ein Mann in Senden die Kontrolle über seinen Roller. Er kommt zu Fall und muss danach im Krankenhaus behandelt werden.

Ein Rollerfahrer hat am Samstagnachmittag bei einem Sturz in Senden leichte Verletzungen erlitten. Er bog nach Polizeiangaben von der Stuibenstaße nach links in Richtung Bachstraße ab. Dabei verlor er die Kontrolle über den Roller und stürzte. Der Mann kam zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. (AZ)