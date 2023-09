Sattelzug fährt in Senden auf Auto auf: Mitfahrer wird verletzt

Bei einem Auffahrunfall in Senden ist ein Schaden von rund 10.000 Euro entstanden. Eine 16-Jährige wurde verletzt.

In der Kemptener Straße in Senden hat sich am frühen Montagabend ein Unfall ereignet. Nach Angaben der Polizei hatte eine 18 Jahre alte Autofahrerin an der Kreuzung mit der Ulmer Straße/Königsberger Straße vor einer roten Ampel angehalten. Als die Ampel wieder auf Grün schaltete, fuhr die junge Frau los, musste ihr Fahrzeug jedoch wegen Fußgängern nochmals anhalten. Dies bemerkte der nachfolgende 33-jährige Fahrer einer Sattelzugmaschine zu spät und fuhr auf das Auto der 18-Jährigen auf.

Bei dem Unfall wurde eine 16-Jährige, die im Fahrzeug der 18-Jährigen saß, leicht verletzt. Zudem entstand bei dem Zusammenstoß ein Sachschaden von mehr als 10.000 Euro. (AZ)