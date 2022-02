Senden

Scheibe eingeworfen und gegen Auto gefahren: Mann begeht mehrere Straftaten

Ein Betrunkener hat in Senden Ärger gemacht.

Ein Betrunkener hat die Polizei am frühen Samstagmorgen in Senden beschäftigt - in vielerlei Hinsicht.

Gleich mehrere Straftaten hat ein Mann am frühen Sonntagmorgen in Senden begangen. Zunächst wurde der 37-Jährige dabei beobachtet, wie er in der Schubertstraße die Heckscheibe eines Autos einschlug und danach zu Fuß flüchtete. Die Polizei leitete eine Fahndung ein und fand den Mann schließlich auch. Er war gerade mit seinem Auto gegen ein geparktes Auto gefahren und hatte es auf ein weiteres Fahrzeug geschoben. Bei der Kontrolle stellte sich obendrein heraus, dass die Kennzeichen des Wagens auf dem Rücksitz lagen. Außerdem hatte der Fahrer über ein Promille Alkohol intus. Das hatte eine Blutentnahme und den Entzug der Fahrerlaubnis zur Folge. Durch das Handeln des Fahrers entstand insgesamt ein Sachschaden von 3000 Euro. Er muss sich nun wegen Sachbeschädigung, Gefährdung des Straßenverkehrs und einer Ordnungswidrigkeit nach der Straßenverkehrsordnung verantworten. (AZ)

