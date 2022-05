Schloss an E-Bike ist für Dieb kein Hindernis

Ein Fahrradbesitzer hatte sein Rad versperrt abgestellt. Ein wichtiges Gerät hatte er zuvor abgenommen.

In der Daimlerstraße in Senden hat am Donnerstagabend ein Fahrraddieb zugeschlagen. Nach Angaben der Polizei wurde in der Zeit zwischen 22 und 22.30 Uhr auf Höhe Hausnummer 3 ein E-Bike entwendet. Das Fahrrad war zwar mittels eines Schlosses gesichert, die Sicherung stellte für den unbekannten Dieb allerdings kein Hindernis dar.

Da der 26-jährige Besitzer vorher jedoch den Bordcomputer abgenommen hatte, konnte das Fahrrad lediglich ohne Motorunterstützung verwendet werden. Das entwendete Fahrrad ist vom Hersteller KTM und hat die Farben Grün und Schwarz. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07309/96550 bei der Polizeiinspektion Weißenhorn zu melden. (AZ)