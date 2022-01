Senden

06:00 Uhr

So will die Stadt den Parkplatzmangel in Senden entschärfen

Unter anderem weil die Stellflächen auf privaten Grundstücken so angeordnet sind wie in der der Franz- Bergmüller-Straße in Witzighausen werden Stellflächen zunehmend knapp. Die Stadt Senden ändert nun die Vorgaben.

Plus In Senden sind die Parkplätze knapp. Nun wird die Stellplatzsatzung angepasst. Künftig sollen die Flächen auf Privatgrundstücken anders angeordnet sein.

Von Angela Häusler

Mit durchdachter angelegten Parkflächen auch auf Privatgrundstücken möchte Sendens Stadtbaumeister Jörn Marx den Parkdruck in den Sendener Straßen verringern. Der Bauausschuss des Stadtrats stimmte am Dienstag zu, die Stellplatzverordnung so zu ändern. Einfahrten sollen in Zukunft nur noch sechs Meter breit sein. Einig waren sich die Mitglieder des Ausschusses dabei aber nicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

