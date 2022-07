Schmierereien mit gelber Farbe an der Iller und einer Brücke in Senden

Mit gelber Farbe haben unbekannte Personen eine Brücke in Senden sowie eine Betonmauer entlang der Iller verunstaltet. Die Polizei bittet um Hinweise.

Mehrere Mitteilungen über Schmierereien entlang der Iller sowie im Auweg in Senden sind im Laufe des Sonntags bei der Polizei eingegangen. Unbekannte Täter beschmierten nach Angaben der Polizeistation Senden eine Brücke im Auweg sowie eine Betonmauer und den Betonboden an der Iller mit gelber Farbe. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Dienststelle unter der Rufnummer 07307/91000-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)