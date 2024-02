Schrottreifes Auto in Senden hat weder gültiges Kennzeichen noch Zulassung

Der Polizei fiel in Senden ein schrottreifes Auto am Straßenrand auf. Ermittlungen ergaben, dass weder das Kennzeichen vergeben, noch das Auto zugelassen ist.

Einer Streife der Fahndungskontrollgruppe der Verkehrspolizei Günzburg ist am Mittwochmittag in Senden ein am Straßenrand abgestelltes schrottreifes Auto mit rumänischer Zulassung aufgefallen. Die Fahnder überprüften die Kennzeichen und stellten nach Angaben der Polizei fest, dass das Kennzeichen des Autos nicht vergeben ist. Auch konnten sie ermitteln, dass das Auto gar nicht zugelassen ist.

Ein Verantwortlicher für das Auto ohne Zulassung in Senden wurde ermittelt

Aus diesem Grund leiteten die Beamten Ermittlungen wegen eines Vergehens des Kennzeichenmissbrauchs ein, die dann auch recht schnell einen Verantwortlichen ergaben. Dieser muss nun dafür sorgen, dass das Fahrzeug umgehend vom öffentlichen Verkehrsgrund entfernt wird. (AZ)