Schüsse bei Hochzeitskorso: Mitfahrer schießt aus einem der Autos

In Senden zieht ein Hochzeits-Autokorso durch die Straßen. Währenddessen schießt ein unbekannter Mitfahrer aus einem Fahrzeug mehrfach mit einer Pistole in die Luft.

Schüsse während eines Hochzeitskorsos in Senden: Wie die Polizei mitteilt, fiel Zeugen am Samstagnachmittag ein Hochzeits-Autokorso in Senden auf, bei dem aus einem Fahrzeug mehrfach mit einer Pistole in die Luft geschossen wurde.

Kurze Zeit später kontrollierten mehrere Polizeistreifen die Fahrzeuge des Autokorsos im Stadtgebiet. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde beim zuständigen Ermittlungsrichter ein Durchsuchungsbeschluss für die beteiligten Fahrzeuge des Korsos erwirkt.

Im Rahmen der durchgeführten Durchsuchungen fanden die Beamten in einem Fahrzeug eine Schreckschusswaffe samt Munition. Deswegen wurde gegen alle Insassen dieses Autos ein Strafverfahren nach dem Waffengesetz eingeleitet, teilt die Polizei mit. (AZ)