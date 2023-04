Sechs Personen werden bei Verkehrsunfall in Senden verletzt

Am frühen Morgen des Ostermontags stoßen in Senden zwei Autos zusammen. Gegen die Unfallverursacherin wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Sechs Verletzte und ungefähr 70.000 Euro Sachschaden - das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am frühen Morgen des Ostermontags in Senden ereignet hat. Gegen 4 Uhr, so teilt die Polizei mit, fuhr eine 20 Jahre alte Frau mit dem Auto auf der Haydnstraße in westlicher Richtung. An der Kreuzung Kemptener Straße/Haydnstraße missachtete sie die Vorfahrt eines anderen Autos, an dessen Steuer ein ebenfalls 20 Jahre alter Mann saß. Dieser fuhr auf der Kemptener Straße stadteinwärts.

Alle Insassen der beiden Autos wurden in Krankenhäusern untersucht

Beide Autos stießen zusammen, dabei zogen sich sowohl die Unfallverursacherin und ihre Begleiterin, als auch der 20-Jährige und seine drei Mitfahrer leichte Verletzungen zu. Zur weiteren Abklärung wurden alle sechs Personen in umliegende Krankenhäuser gebracht. An beiden Fahrzeugen entstanden Totalschäden, die von der Polizei auf 70.000 Euro beziffert werden. Auch ein angrenzender Gartenzaun wurde bei dem Unfall erheblich beschädigt. Gegen die Unfallverursacherin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr eingeleitet. (AZ)