Senden baut seinen Ordnungsdienst aus

Plus In einem Jahr hat der neue kommunale Ordnungsdienst rund 1500 Einsätze absolviert. Er kümmert sich um Themen wie Müll oder Hundesteuer.

Rund 1500 Einsätze verbuchte der im vergangenen Jahr neu geschaffene kommunale Ordnungsdienst der Stadt Senden. Die meisten davon bezogen sich auf Kontrollen in Sachen Hundesteuer, Müllablagerungen sowie Straßenverkehrsordnung. Heuer wird das Team verstärkt.