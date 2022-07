Senden braucht mehr Container-Stellplätze

Lokal Da die Stadt weiter wächst, muss es auch mehr Möglichkeiten geben, Wertstoffe abzugeben. Die Standorte für die neuen Container stehen bereits fest.

Senden wächst und braucht daher mehr Containerstandplätze: In den Neubaugebieten „Untere Au“ und „Am Stadtpark“ sollen zusätzliche Container aufgestellt werden. Der städtische Werkausschuss stimmte am Dienstagabend zu.