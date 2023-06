Senden feiert mit den Bürgerinnen und Bürgern

Am Wochenende findet wieder "Sommer, Sonne, Senden" in der Innenstadt statt. Neben Musik und Kulinarischem gibt es einen großen Markt und den verkaufsoffenen Sonntag.

Bürgerinnen und Bürger können in Senden ein abwechslungsreiches Wochenende verbringen: Zum zweiten Mal heißt es am Samstag und Sonntag, 24. und 25. Juni, rund ums Bürgerhaus „Sommer! Sonne! Senden!“. Dieses Motto wurde im vergangenen Jahr erstmals ausgerufen und steht für das Sendener Bürgerfest samt Markt in der Hauptstraße. Am Sonntagnachmittag ist zudem verkaufsoffener Sonntag in den teilnehmenden Geschäften.

Das Bürgerfest beginnt auf dem Marktplatz am Samstag um 16 Uhr: Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf eröffnet es mit dem Fassanstich, musikalisch umrahmt von „Alfred und seinen Musikanten“. Rockig geht es am Abend zu, wenn die Partyband „Feierdeifi“ mit ihren fünf Musikern von 20 Uhr bis Mitternacht spielt. Am Sonntag ist zwischen 11 und 17 Uhr viel Musik, Spiele und Gaumenschmaus geboten. Das kulinarische Angebot samt Kinderprogramm bestreiten rund ein Dutzend örtlicher Vereine und Organisationen.

Sommermarkt mit 80 Händlern in der Hauptstraße in Senden

In der Hauptstraße findet am 25. Juni zudem der Sommermarkt mit rund 80 Händlern statt. Anders als der frühere Josefs- oder Krämermarkt ist er dieses Mal nur am Sonntag und hat von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Teilnehmer aus ganz Süddeutschland bieten Kunsthandwerk, Antiquitäten, Shabby Chic und Flohmarktschnäppchen. Deswegen verwandelt sich die Hauptstraße zwischen Rathauskreuzung und Bahnübergang tagsüber in eine Fußgängerzone, die Straße ist für den Verkehr gesperrt. Schauen und Shoppen heißt es am Sonntag außerdem im Einzelhandel: Am verkaufsoffenen Sonntag öffnen die teilnehmenden Geschäfte ihre Türen von 13 bis 18 Uhr. (AZ)