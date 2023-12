"Senden leuchtet": Das ist beim Weihnachtsmarkt alles geboten

Der Sendener Marktplatz verwandelt sich ab Donnerstag in ein Budendörfchen. Für Kinder gibt es ein eigenes Rahmenprogramm.

Lichterschein, geschmückte Tannenbäume und ein heimeliges Budendörfchen mit mehr als 30 Ständen: Damit lockt der Weihnachtsmarkt vom 14. bis 17. Dezember auf den Sendener Marktplatz unter dem Motto "Senden leuchtet".

Die kleinen Gäste dürfen sich dabei auf ein eigenes Programm freuen: Dazu gehört das Stockbrotbacken am Samstagnachmittag, das täglich geöffnete Himmlische Postamt und Kinderschminken am Sonntag. Märchenerzählerin Maria Winter erzählt am Samstagnachmittag im Clubraum des Bürgerhauses ihre Geschichten (Eintritt frei). Zur Eröffnung des Markts am Donnerstag um 17 Uhr kommt übrigens auch der Nikolaus zu Besuch, und er hat natürlich kleine Präsente für brave Kinder im Gepäck.

In Senden zeigt auch ein Eisdesigner seine Kunst

Die Arbeit eines Eisdesigners können Besucherinnen und Besucher ebenfalls erleben. Der erfahrene Eisschnitzer Klaus Grunenberg wird eine Figur aus Eis herstellen (Samstag von 16 bis ca. 18 Uhr). Den Samstagabend gestaltet dann die Weißenhorner Band W.O.X. Entertainment mit modernen Weihnachtshits zum Mitgrooven.

Musik gibt es an allen vier Tagen - eine Vielzahl von Akteuren aus Senden und der Region sind mit dabei. Blaskapellen, Posaunenchor und Schüler der Städtischen Musikschule, ebenso der Gebärdenchor der Lebenshilfe Donau-Iller treten auf. Junge Tanzgruppen sind ebenfalls auf der Bühne vor dem Bürgerhaus zu sehen. Aufwärmen können sich die Besucher übrigens an den beiden Firebars, zwei runden Stehtischen mit eingebauter Holz-Heizung.

Info: Die Öffnungszeiten des Weihnachtsmarkts "Senden leuchtet" sind Donnerstag und Freitag, 14. und 15. Dezember, von 17 bis 21 Uhr, Samstag, 16. Dezember, von 12 bis 22 Uhr und Sonntag, 17. Dezember, von 11 bis 20 Uhr. (AZ)

Lesen Sie dazu auch