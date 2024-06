Senden sagt Bürgerfest am Wochenende ab

Weil die Wetterprognosen düster sind, wird es kein Bürgerfest in Senden geben. Cityflohmarkt und verkaufsoffener Sonntag finden jedoch statt.

Das Sendener Bürgerfest "Sommer! Sonne! Senden!" sollte eigentlich am kommenden Wochenende (22. und 23. Juni) stattfinden. Aufgrund der schlechten Wetterprognosen war der Stadt und den beteiligten Vereinen das Risiko jedoch zu groß, sodass das Bürgerfest nun abgesagt wird.

Unklar, ob Bürgerfest in Senden 2024 zu anderem Zeitpunkt nachgeholt wird

Bis in den Donnerstagnachmittag hatte die Stadtverwaltung gemeinsam mit den Vereinen darüber beratschlagt, wie man vorgehen wolle. Am Ende stimmte die Mehrheit für eine Absage der Veranstaltung, obwohl viele der Hütten auf dem Marktplatz bereits fertig aufgebaut sind. Laut Stadtverwaltung gebe es bisher keine Absprachen, das Bürgerfest dieses Jahr noch nachzuholen.

Cityflohmarkt und verkaufsoffener Sonntag finden trotzdem in Senden statt

Stattfinden sollen in Senden am Wochenende trotzdem der verkaufsoffene Sonntag, an dem sich von 13 bis 18 Uhr viele Sendener Geschäfte beteiligen und der Cityflohmarkt. Dessen Stände finden sich am Sonntag von 11 bis 18 Uhr auf der Hauptstraße. (anre)