vor 32 Min.

Senden stattet Schulen und Kindergärten mit Luftfilteranlagen aus

In Sendener Schulen und Kindertagesstätten werden raumlufttechnische Anlagen in Klassenzimmern und Gruppenräumen installiert.

Plus Der Einbau sogenannter RLT-Anlagen in Kitas und Schulen in Senden ist auf den Weg gebracht. Dabei weiß man noch gar nicht, ob es Fördermittel dafür gibt.

Von Angela Häusler

Rund 600.000 Euro betragen die Planungskosten für den vorgesehenen Einbau der Luftfilteranlagen an den Sendener Kitas und Schulen. Der städtische Bauausschuss hat die Planungen am Dienstagabend beauftragt, wenngleich die Fördermittel für den Filter-Einbau noch nicht sicher sind. Denn die Förderung solcher Anlagen ist eine wackelige Angelegenheit.

