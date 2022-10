Senden sucht einen neuen Pächter fürs Restaurant im Bürgerhaus

Plus Die Stadt Senden sucht einen neuen Betreiber für die Gaststätte im Bürgerhaus – dabei ist das indische Restaurant Maharaja noch drin. Was dahintersteckt.

Die Stadt Senden sucht für die Gaststätte im Bürgerhaus einen neuen Pächter. Auf einem Immobilienportal ist die Rede davon, dass die Räume sofort zur Pacht zur Verfügung stünden. Gleichzeitig läuft momentan noch der Betrieb im indischen Restaurant Maharaja im Bürgerhaus. Die Sendener Bürgermeisterin erklärt die Hintergründe.