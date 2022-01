Senden: Unfall nach Spurwechsel auf der Autobahn

Um anderen bei der Überleitung zur A7 das Einfädeln auf der Autobahn zu erleichtern, wechselt ein Lastwagenfahrer auf die linke Spur. Dabei übersieht er jedoch ein Auto.

Weil der Fahrer eines Lastwagens den Fahrstreifen wechselte und ein Auto übersehen hatte, ist es am Montagvormittag am Autobahndreieck Hittistetten zu einem Unfall mit etwa 6000 Euro Sachschaden gekommen. Wie die Autobahnpolizei mitteilt, war ein 53-Jähriger mit seinem Lastwagen auf der A7 in Richtung Füssen unterwegs und erkannte, dass von der B28 kommend mehrere Sattelzüge auf die Autobahn auffahren wollten. Um diesen das Einfädeln zu erleichtern, wechselte er frühzeitig auf den linken Fahrstreifen, übersah aber das Auto eines 45-Jährigen. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, heißt es im Bericht der Polizei. (AZ)