Senden

vor 47 Min.

Senden weiht neue Kita mit 170 Betreuungsplätzen ein

Lokal 125 Kindergarten- und 48 Krippenplätze bietet die neu erbaute Sendener Kita St. Lucia. Zudem bietet ein Familienstützpunkt dort Hilfen für Familien an.

Von Angela Häusler

Ein kleiner Kinderchor stimmt die Besucher an diesem Samstag auf den Anlass ein und singt deswegen freudig das Lied "Wer will fleißige Handwerker seh’n": Ausgestattet mit Pinseln und Bauhelmen feiern die Kleinen auf diese Art den Einweihungstag ihrer Kita St. Lucia an der Dillmannstraße in Senden. Die kleinen Sänger kennen sich im Haus schon gut aus, denn der Betrieb der neuen Groß-Kita mit 125 Kindergarten- und 48 Krippenplätzen startete bereits im vergangenen März.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .