vor 57 Min.

Senden will den Handel in der Innenstadt schützen

Die Berliner Straße in Senden.

Plus Senden will das Zentrum attraktiver für Kundinnen und Kunden machen. Per Beschluss möchte der Bauausschuss verhindern, dass die Konkurrenz des Gewerbegebiets zunimmt.

Von Angela Häusler

Senden wünscht sich schon lange mehr Leben in der Innenstadt. Sie für Konsumenten attraktiver zu machen, ist eines von mehreren Zielen des Stadtentwicklungskonzepts ISEK, das die Stadt im Jahr 2017 beschlossen hat. Gelingen soll das auch mithilfe neu überarbeiteter Bebauungspläne für den Sendener Norden. Denn sie legen fest, dass dort in Zukunft nur noch Sortimente neu angesiedelt werden, die keine Bedeutung für die Innenstadt haben. Der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss stimmte dem zu.

