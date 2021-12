Senden

12:00 Uhr

Senden will künftig selbst Knöllchen an Falschparker verteilen

Die Stadt Senden will gegen Falschparker vorgehen.

Plus Die Stadt Senden will gegen Falschparker vorgehen und plant, eigenes Personal zu beschäftigen. Auch ein Antrag einer Metzgerei dreht sich um das Thema Parken.

Von Angela Häusler

Die Stadt Senden will künftig selbst Knöllchen an Falschparker verteilen, statt diese Aufgabe der Kommunalen Verkehrsüberwachung (KVÜ) zu überlassen. Der Stadtrat beschloss in seiner jüngsten Sitzung, dass Senden zum Jahr 2023 eigenes Personal dafür beschäftigt. Der fließende Verkehr wird aber weiterhin von der KVÜ überwacht, da hierfür großer technischer Aufwand notwendig wäre.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen