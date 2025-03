Sendener Bahnübergang wird für Autos wegen Sanierungsarbeiten gesperrt

Der Sendener Bahnübergang wird im Zeitraum von Freitag, 14. März, bis Dienstag, 18. März, an einem Tag für den Fahrzeugverkehr komplett gesperrt. In der Ortsstraße am Bahnübergang finden in dieser Zeit Sanierungsarbeiten statt. An welchem Tag der Übergang gesperrt ist, ist laut Stadt noch nicht bekannt.

Sperrung des Sendener Bahnübergangs gilt nicht für Fußgänger

Die Umleitung verläuft über die Kemptener Straße, Königsberger Straße, St.-Florian Straße, Aufheimer Straße. Fußgängerinnen und Fußgänger haben während der Sanierungsarbeiten immer die Möglichkeit, den Übergang zu passieren, da in mehreren Abschnitten gearbeitet wird. (AZ)