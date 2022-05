Sendener durchschauen Betrugsmasche

Wieder wurde in Senden versucht durch falsche Polizeibeamte an Geld und Wertgegenstände zu kommen. Die Angerufenen durchschauten die Masche.

In Senden ist es am Montagnachmittag zu mehreren Betrugsversuchen gekommen. Nach Angaben der Polizei Senden gaben sich Unbekannte als falsche Polizeibeamte aus und versuchten mehrmals an Bargeld und Schmuck der Angerufenen zu gelangen. Als Vorwand nannten sie vermeintliche Einbrüche in der Umgebung. Die Angerufenen durchschauten den Trick, so entstanden keine Schäden. (AZ)