Sendener Grüne wollen mehr E-Ladestationen anschaffen

Plus Der Bund fördert die Anschaffung von Ladestationen mit insgesamt 350 Millionen Euro. Auch Senden will davon profitieren. Einen Haken hat das Ganze.

Kommunale Ladestationen für E-Autos wünschen sich die Sendener Grünen. Sie stellten in der jüngsten Hauptausschusssitzung einen Antrag dazu. Der Trend zur Elektromobilität verstärke sich immer mehr, da sei es "wichtig, dass wir die entsprechende Infrastruktur schaffen", begründete Fraktionsmitglied Hans-Peter Werner den Vorstoß.