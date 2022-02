Senden

vor 47 Min.

Sendener Marktplatz: Wie soll das "Wohnzimmer der Stadt" künftig aussehen?

Am Marktplatz in Senden soll sich bald einiges tun. Es gibt mehrere Ideen dazu.

Plus Es gibt viele Ideen, wie sich der Marktplatz in Senden wandeln könnte. Zwei Varianten werden dem Stadtrat präsentiert. Was die Mitglieder davon halten.

Von Angela Häusler

Wie soll der Sendener Marktplatz künftig aussehen? Weil die Sparkasse ein neues Gebäude braucht, will die Stadt nun die Chance ergreifen, das Areal an Harder- und Hauptstraße umzugestalten. Die Neubau-Pläne ermöglichten es, den Marktplatz als "Wohnzimmer der Stadt" in den nächsten Jahren neu zu ordnen, sagte Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf. Es gehe nun darum, einen Prozess zu beginnen, "der sicherlich noch viel Hirnschmalz erfordern wird".

