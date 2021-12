Senior fährt beim Ausparken gegen anderes Auto: 1800 Euro Schaden

Ein Zeuge beobachtet auf dem Parkplatz eines Discounters in Senden einen Unfall. Die Polizei ermittelt den Verursacher. Dieser hatte offenbar nichts gemerkt.

Ein Schaden in Höhe von etwa 1800 Euro ist am Donnerstagabend bei einem Unfall in Senden entstanden. Wie die Polizei mitteilt, beobachtete ein aufmerksamer Zeuge, wie ein Auto beim rückwärtigen Ausparken auf dem Parkplatz eines Discounters gegen ein anderes Fahrzeug stieß. Da der Verursacher nicht anhielt und gleich weiterfuhr, verständigte der Zeuge die Polizei. Anhand des Kennzeichens konnte der Autofahrer, ein 73-Jähriger aus Senden, ermittelt werden. "Er hatte den Anstoß nicht bemerkt", heißt es im Polizeibericht. (AZ)