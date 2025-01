Seniorin missachtet Vorfahrt: Zwei Verletzte bei Unfall in Senden

Bei einem Unfall in Senden sind am Dienstag zwei Menschen verletzt worden, ein 45 Jahre alter Mann kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Eine Seniorin hatte beim Abbiegen die Vorfahrt dieses Mannes missachtet, es kam zum Zusammenstoß. Den Schaden an beiden beteiligten Autos schätzt die Polizei auf einen Betrag im hohen vierstelligen Eurobereich.

Eine 76-Jährige bog am Dienstagvormittag von der Kemptener Straße nach links in Richtung Hauptstraße ab. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines in der Kemptener Straße entgegenkommenden Autos, gefahren vom 45-Jährigen. Beide Autos stießen auf der Kreuzung zusammen. Der 45-Jährige und ein Mitfahrer der 76-Jährigen wurden leicht verletzt. Der 45-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. (AZ)