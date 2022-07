Senden

Sie trainieren gemeinsam Judo - mit und ohne Handicap

Seit zehn Jahren findet in Senden Judo-Training mit und ohne Handicap statt.

Von Angela Häusler

Vielstimmig tönt es in der Sporthalle des Heilpädagogischen Zentrums (HPZ) der Lebenshilfe in Senden: „Ich bin stark! Ich bin ein Baum! Ich habe Wurzeln!“ Die Rufe gehören zum Credo eines Kampfsport-Kurses, der jede Woche Judo-Sportler mit und ohne Handicap zusammenbringt und gleichzeitig eine Lektion in Selbstbehauptung ist. Nun feierte die Gruppe mit Gründer Dieter Bischoff und befreundeten Sportlern zehnjähriges Bestehen.

