Änderungen bei der Polizeiarbeit: So wirken sie sich auf Senden aus

Eigentlich sitzt die Polizei in Senden gewissermaßen auf gepackten Kartons: Der Umzug in die neue Dienststelle steht bald an. Doch die neuen Räumlichkeiten sind nicht der einzige Umbruch, der auf die Sendener Behörde im kommenden Jahr zukommt. Künftig wird die Polizeidienststelle, wie berichtet, statt mit Weißenhorn eng mit der Polizeiinspektion Neu-Ulm zusammenarbeiten. Der Neu-Ulmer Dienststellenleiter Michael Keck und die Sendener Polizeichefin Stefanie Kraatz erklärten dem Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung, was die Änderungen für die zweitgrößte Kommune des Landkreises bedeuten.

