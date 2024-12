So soll die neue Brücke über die Bahnstrecke an der Borsigstraße aussehen

Abgebrochene Pfosten, verformte Geländer und alter Bodenbelag – die Liste der Mängel an der Rad- und Fußgängerbrücke zwischen Borsigstraße und dem Sendener Stadtpark war lang. Das Urteil: Zu marode, um sie noch lange in Betrieb zu halten. Gleichzeitig muss sie jedoch noch einige Jahre durchhalten, bis sie durch ein neues Bauwerk ersetzt wird. Der Stadt blieb wegen der Verkehrssicherheit nichts anderes übrig, als die Brücke für etwa 700.000 Euro zu sanieren. Obwohl bereits klar ist, dass sie in den kommenden Jahren abgerissen werden muss. Mittlerweile ist die Brücke fertig saniert, und der Bauausschuss hat über die ersten Pläne für eine neue Version entschieden.

