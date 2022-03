Senden

So verändern sich der Bahnhof und die Innenstadt in Senden

Plus Die Stadtverwaltung informiert über die Großprojekte in Senden. Dabei wird deutlich, dass zunächst nicht alle den Fußgängersteg über die Gleise nutzen können.

Von Angela Häusler

Unter dem Titel „So soll's werden“ hat die Stadtverwaltung bei einer Infoveranstaltung am Dienstagabend mehrere Sendener Großprojekte präsentiert. Vor rund 50 Zuhörerinnen und Zuhörern berichtete Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf über mehrere Vorhaben, die in der Illerstadt in den nächsten Jahren anstehen: das neue Bahnhofsumfeld sowie große und kleinere Veränderungen in der Innenstadt.

