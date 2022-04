Spaziergängerin findet Hundeköder mit Nägeln in Senden

Rund um die Freudenegger Seen entdeckte die Frau mehrere präparierte Wurststücke. Die Polizei bittet um Hinweise.

In Senden sind im Bereich der Freudenegger Seen mehrere Hundeköder ausgelegt worden. Laut Polizeibericht entdeckte eine Spaziergängerin am Montag gegen 13.40 Uhr mehrere Wurststücke, die mit Nägeln präpariert waren. Eine Polizeistreife stellte die Köder sicher und nahm die Ermittlungen auf. Geschädigte sind bislang nicht bekannt. Die Polizei Senden nimmt Hinweise unter Telefon 07307/910000 entgegen. (AZ)