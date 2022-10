Sperrungen wegen Schwertransport: 37-Meter-Brücke kommt in einem Stück

Am Freitagabend macht sich ein Schwertransport auf den Weg durch Senden. Geliefert wird der Fußgängersteg über die Bahngleise – in einem Stück.

Der Fußgängersteg für den Sendener Bahnhof kommt – und mit ihm einige Verkehrsbehinderungen in Senden. Doch für die Bürgerinnen und Bürger gibt es auch einiges zu sehen: Ein 65 Meter langer Schwertransporter wird die Fußgängerbrücke am Freitagabend in einem Stück anliefern. Deswegen gilt für viele Anwohner und Autofahrerinnen am Freitag in Senden Parkverbot, zudem kann es zu Staus und Umleitungen kommen. Wir geben einen Überblick.

Schwertransport von Fußgängerbrücke führt zu Verkehrsbehinderungen

Wegen des Schwerlastverkehrs kommt es am Freitag, 14. Oktober, in Senden in der Kemptener Straße und am Kreisverkehr Richtung Vöhringen zu kurzen Stauungen und Behinderungen. Das teilt das Landratsamt Neu-Ulm mit. Grund dafür ist die Lieferung einer vorgefertigten Fußgängerbrücke für den Bahnhofssteg. Die Brücke hat eine Länge von etwa 37 Metern, der Transporter ist mit dem Bauwerk dann insgesamt 65 Meter lang.

Gegen 21 Uhr wird der Konvoi, der von der Polizei begleitet wird, von der B28 abfahren und über die Kemptener Straße in die Innenstadt Richtung Bahnhof fahren. Dann wird es besonders spannend: Der Fahrer des Schwerlastfahrzeugs muss rückwärts in die Bahnhofstraße einrangieren, um an den Bahnhof zu kommen. Deswegen sperrt die Stadt Senden auch verschiedene Teile des Stadtgebiets. In der Bahnhofstraße gilt von Freitag, 20 Uhr, bis Samstag, 6 Uhr, ein absolutes Halteverbot, teilt die Stadtverwaltung mit. Anwohnerinnen und Anwohner dürfen ihre Autos jedoch in dieser Zeit stattdessen kostenlos auf dem Parkplatz Blumenweg abstellen.

So soll der Bahnhof in Senden perspektivisch aussehen. Foto: Agentur BahnStadt GbR/stationova GmbH, Berlin

Brücke wird voraussichtlich erst nach Mitternacht über die Gleise gehoben

Die 37 Meter lange Brücke muss dann noch einige Stunden auf dem Laster ruhen, denn sie wird voraussichtlich erst nach Mitternacht über die Gleise gehoben. So soll der regionale Zugverkehr nicht gestört werden, denn um das lange Bauwerk zu montieren, darf kein Zug drunter durchfahren. Am nächsten Tag können die Sendenerinnen und Sendener dann ihren neuen Überweg über die Bahngleise bewundern. Jedoch stehen zu Beginn nur Treppen zur Überquerung bereit, die Aufzüge, die einen barrierefreien Übergang garantieren werden, können erst in etwa sechs Monaten montiert werden. Bis Oktober 2024 soll das umgestaltete Bahnhofsareal fertig sein. Neu geordnete Bushaltestellen, der Abriss des Bahnhofsgebäudes und der Fußgängersteg über die Gleise bilden die Meilensteine der dortigen Veränderung.