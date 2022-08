Spiegel abgebrochen, Kennzeichen gestohlen: Polizei Senden sucht Zeugen

Eine unbekannte Person hat ein geparktes Auto in Senden beschädigt. Von einem anderen Wagen wurde ein Kennzeichen abmontiert. Wer kann Hinweise geben?

Einen Schaden im unteren dreistelligen Bereich hat ein bislang unbekannter Täter an einem Auto in der Ruländerstraße in Senden verursacht. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei im Laufe des vergangenen Wochenendes. Die Besitzerin hatte demnach ihren schwarzen VW Golf am Freitag gegen 16 Uhr am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Als sie am Sonntag gegen 16.15 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie fest, dass der linke Außenspiegel nach vorne geklappt und abgebrochen war. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Senden unter der Telefonnummer 07307/91000-0 in Verbindung zu setzen. Zeuginnen und Zeugen werden auch im Fall eines gestohlenen Autokennzeichens gesucht. Wie die Polizei mitteilt, entwendete jemand im Zeitraum zwischen Freitag, 6.30 Uhr, und Sonntag, 14.30 Uhr, das hintere Kennzeichen eines weißen Kia Ceed. Dieses Auto war in der Gotenstraße in Senden geparkt. (AZ)