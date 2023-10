Sportwagen gerät auf der B28 bei Senden ins Schleudern

Bei einer Kollision an der Einfahrt der B28 bei Senden werden drei Personen leicht verletzt. Die Polizei nennt überhöhte Geschwindigkeit als Unfallursache.

Nicht angepasste Geschwindigkeit war nach Angaben der Polizei die Ursache für einen Unfall, der am Freitagabend auf der B28 bei Senden zu Verkehrsbehinderungen geführt hat. Bei der Einfahrt auf die Bundesstraße geriet ein Sportwagen auf feuchter Fahrbahn ins Schleudern. Das Auto kollidierte mit der Mittelleitplanke und wurde von einem SUV erfasst. Wie die Einsatzzentrale der Polizei auf Nachfrage mitteilte, wurden bei dem Unfall drei Personen leicht verletzt. Die beiden Fahrzeuge wurden stark beschädigt. Angaben zur Schadenshöhe lagen der Einsatzentrale am Sonntag nicht vor. Die Feuerwehren Neu-Ulm und Pfuhl waren vor Ort im Einsatz, ebenso Rotes Kreuz und Arbeiter-Samariter-Bund mit Rettungswagen. Der Verkehr wurde an der Anschlusststelle vorübergehend ausgeleitet. (jsn)