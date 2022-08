Stadt Senden kauft keine Luftreinigungsanlagen für Kitas und Schulen

Lokal Sendener Schulen und Kindergärten bekommen keine fest installierten Luftreinigungsanlagen. Ohne Fördergelder kann die Kommune das nicht finanzieren.

Die Stadt Senden kauft nun doch keine fest installierten Luftreinigungsanlagen für die örtlichen Kitas und Schulen. Der Grund: Sie kann die Frist des staatlichen Förderprogramms nicht einhalten und bekommt wohl auch keine Verlängerung. Bezahlt die Kommune diese Geräte selbst, würde das 3,8 Millionen Euro kosten.