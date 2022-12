Senden

Stadt Senden wird keine Sicherheitskräfte auf Recyclinghof einsetzen

Mitarbeiter des Wertstoffhofs in Senden klagten im Sommer über aggressives Verhalten, Beschimpfungen und Bedrohungen durch einzelne Nutzer.

Nach Berichten über Aggressionen auf dem Wertstoffhof in Senden ließ die Stadtverwaltung ermitteln, was Sicherheitskräfte kosten würden. Stadträte lehnen ab.

Über Sicherheitskräfte für den städtischen Recyclinghof hatte der Sendener Stadtrat im Juli nachgedacht. Der Werkausschuss hat sich in seiner jüngsten Sitzung allerdings dagegen entschieden. Ein Mitglied des Gremiums machte einen Vorschlag, was bei Konflikten unternommen werden könnte.

