Stadtrat kritisiert die Vereinnahmung der Corona-Proteste durch rechte Gruppen

Plus Gruppen wie "Der dritte Weg" und die NPD mischen bei den als "Spaziergänge" bezeichneten Corona-Demos mit. Das wollen die Sendener Bürgermeisterin und Mitglieder des Stadtrats nicht weiter akzeptieren.

Die Sendener Stadträte mögen sich bei einigen ihrer Entscheidungen uneinig sein, gerade wenn es um teure Bauprojekte wie die neue Grundschule geht. Doch beim Thema "Spaziergänge" - also die unangemeldeten Demos von Gegnern der Corona-Maßnahmen - sind sich alle Fraktionen einig und unterschrieben gemeinsam mit Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf einen offenen Brief. Darin finden sie sehr deutliche Worte.