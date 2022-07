Senden

11:45 Uhr

Stadtwerke Ulm bauen in Senden das Fernwärmenetz aus

Auch aus dem Holzgaskraftwerk in Senden wird Wärme in das Fernwärmenetz eingespeist.

Lokal Bereits im September nächsten Jahres sollen einige Gebiete an das Fernwärmenetz angeschlossen werden. Für viele andere interessierte Sendener wird es wohl noch länger dauern.

Von Carolin Lindner

Fernwärme ist in aller Munde, viele Menschen hätten in ihrem Zuhause gerne einen Anschluss. Bei dem Wunsch spielt der Klimaschutz eine Rolle, dazu kommen finanzielle Gründe wegen der derzeit explodierenden Gaspreise. Gute Nachricht für Sendener: Die Stadt erhält großflächig Anschluss an die Fernwärme. Die Stadtwerke Ulm (SWU) bauen die Leitungen in den nächsten Jahren aus, sodass sie sich über große Teile der Stadt ziehen. Für manche könnte es schnell gehen, teilweise dauert der Ausbau jedoch länger.

