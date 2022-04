Günstiger Wohnraum in Senden: Warum ein Projekt der Stadt jetzt scheiterte

Plus Im Sendener Stadtrat gibt es unterschiedliche Ansichten über die Rolle der städtischen Wohnungsbaugesellschaft. Die Gründung einer GmbH wird abgelehnt.

Vier Doppelhäuser wollte die städtische Wohnungsbaugesellschaft SWSG in Senden im Baugebiet „Auf der Reutte“ errichten. Doch das Vorhaben ist jüngst im Stadtrat gescheitert – die Mehrheit stimmte gegen die Idee, dafür eine GmbH zu gründen.