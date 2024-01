Stardesigner Harald Glööckler besucht Möbel Inhofer

Der Modemacher hat eine Möbelkollektion entworfen, die er in Senden vorstellen will. Fans sollen auch bei einer Autogrammstunde auf ihre Kosten kommen.

Stardesigner Harald Glööckler eröffnet am Samstag, 20. Januar, ab 14 Uhr, in der ersten Etage von Möbel Inhofer in Senden seine neue Polstermöbel-Kollektion. Danach präsentiert sich der extravagante Modemacher seinen Fans im Rahmen einer Autogrammstunde.

Nach Angaben des Möbelhauses stellt Glööckler die Kollektion, die er für den Möbelhersteller Max Winzer aus Untersiemau bei Coburg entworfen hat, exklusiv in Senden vor. (AZ)