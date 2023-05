Streit eskaliert auf offener Straße: Polizei sucht Zeugen

Drei sind einer zu viel. In Senden gehen zwei Fußgänger einen Autofahrer an, weil der ihnen nicht genug Platz macht. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Ein Mann ist am frühen Montagabend, gegen 17.45 Uhr, die Holderstraße von Aufheim in Richtung Wertstoffhof Wullenstetten gefahren, als ihm zwei Männer in Sportkleidung entgegengekommen sind. Er steuerte sein Fahrzeug an den Fahrbahnrand, um die zwei Männer passieren zu lassen. Einer der beiden echauffierte sich dennoch über den Autofahrer und zeigte seine Missbilligung durch entsprechende Gestik.

Als sich der Mann auf Höhe des Autos befand, schlug er mit der Hand gegen die Beifahrerseite des Autos. Laut Angaben der Polizei entstand dabei ein Schaden am Fahrzeug. Zwischen dem Autofahrer und dem Fußgänger kam es zu einem Gespräch. Im Laufe dessen bedachte der Fußgänger den Autofahrer mit einem Schimpfwort, danach trennten sich ihre Wege.

Der Autofahrer erstattete kurz darauf Anzeige bei der Polizeiinspektion Weißenhorn. Die beiden Fußgänger, aber auch mögliche Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls, werden gebeten, sich mit der Polizei Weißenhorn unter der Telefonnummer 07309/9655-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)