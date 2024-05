Streit in Spielhalle in Senden: Frauen werden handgreiflich

In einer Spielhalle in Senden sind zwei Frauen aneinandergeraten. Die Polizei kam hinzu.

Zu einem Streit mit Handgreiflichkeiten ist es in der Nacht zum Mittwoch in einer Spielhalle in der Berliner Straße in Senden gekommen. Zunächst zofften sich zwei Frauen im Alter von 37 und 48 Jahren nur verbal, dann eskalierte die Auseinandersetzung. Die Kontrahentinnen verletzten sich leicht. Die Polizei leitete nach eigenen Angaben jeweils ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung ein. (AZ)