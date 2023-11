Taschendieb stiehlt in Senden Geldbörse

Ein Mann schnappte sich in Senden das Portemonnaie einer Seniorin. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen.

Eine Seniorin ist in Senden Opfer eines Taschendiebs geworden. Sie war laut Polizei am Montagabend gegen 18 Uhr gerade auf dem Nachhauseweg, als in der Gärtnerstraße ein unbekannter Mann von hinten an sie herantrat und offenbar in ihre Handtasche griff. Er schnappte sich die Geldbörse und ging fort. Erst später bemerkte die Seniorin den Diebstahl. Der Unbekannte trug eine rote Jacke. Wer Hinweise hat, soll sich an die Polizei Senden, Telefonnummer 07307/91000-0, wenden. (AZ)