Taxifahrer fährt über Gullydeckel: Wer hat ihn auf die Straße gelegt?

Ein bislang Unbekannter legt in Senden an zwei Stellen Gullydeckel auf die Straße. Ein Taxifahrer touchiert einen der beiden. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Taxifahrer ist in Senden über einen auf der Straße liegenden Gullydeckel gefahren. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall am 24. Februar gegen 0 Uhr in der Hudlerstraße. Eine bislang unbekannte Person hatte den Gullydeckel offenbar zuvor aus einem Kanalschacht entfernt und auf die Straße gelegt.

Der Taxifahrer blieb unverletzt. Auch sein Auto wurde nicht beschädigt. Die Beamten entdeckten – kurz darauf und unweit des ersten Tatortes – einen weiteren offen stehenden Kanalschacht. Der Deckel lag auf dem Gehweg. Die Polizisten setzten ihn auch hier wieder ein. (AZ)