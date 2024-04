Trickdiebe knöpfen einer Seniorin eine fünfstellige Summe ab

Unter einem Vorwand gelangen Kriminelle in die Wohnung einer 93-Jährigen in Senden und bestehlen sie. Die Geschädigte bekommt zunächst nichts davon mit.

Unbekannte haben in Senden eine 93 Jahre alte Frau hereingelegt und ihr eine hohe Summe Bargeld abgeknöpft. Wie die Polizei nun mitteilt, ereignete sich der Trickdiebstahl bereits am Donnerstag, 18. April. Eine angebliche Mitarbeiterin einer Altenpflegeeinrichtung suchte demnach die Seniorin zu Hause auf, um ihr mögliche Pflegeleistungen aufzuzeigen, welche die 93-Jährige buchen könne. Mutmaßlich während dieses Besuchs wurde der Seniorin Bargeld im mittleren fünfstelligen Bereich entwendet, ohne dass die Geschädigte dies bemerkte. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm ermittelt zwischenzeitlich in dieser Sache. (AZ)