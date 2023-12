Überhitzter Herd löst Feuerwehreinsatz in Senden aus

Ein lauter Knall beunruhigt Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Senden. Es stellt sich heraus, dass die Glasplatte eines Kochfelds zersprungen war.

Wegen eines lauten Knalls in einem Mehrfamilienhaus in Senden ist am Mittwochabend die Feuerwehr gerufen worden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall gegen 17.40 Uhr in einem Gebäude an der Gartenstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache war die Herdplatte in einer Wohnung eingeschaltet. Durch die dadurch entstandene Hitze zersprang die Glasplatte des Kochfeldes und verursachte den Knall. Laut Polizeibericht konnte zudem Brandgeruch wahrgenommen werden.

Bei dem Vorfall in Senden wurde niemand verletzt

Bei Eintreffen der Feuerwehr befanden sich bereits alle Bewohnerinnen und Bewohner des Mehrfamilienhauses außerhalb des Gebäudes. Verletzt wurde niemand. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 300 Euro. Nachdem die Feuerwehr die Herdplatte gesichert hatte, konnten die Bewohnerinnen und Bewohner wieder zurück in ihre Wohnungen. (AZ)