Gleich zwei große Bäckereien mit Filialen in Senden sind insolvent

Die Verkaufsstelle an der Ulmer Straße in Senden-Ay ist eine von insgesamt 14 Filialen der Bäckerei Mäschle. Die Backwaren werden am Stammsitz in Laupheim produziert.

Plus Mit den Bäckereien Mäschle und Kirsamer leiden zwei Traditionsbetriebe unter den Spätfolgen der Corona-Auflagen. Ihr Berater ist dennoch zuversichtlich.

Von Jens Noll

Müssen im Norden von Senden und in Ay bald zwei Bäckereifilialen schließen? Die Frage stellt sich, da mit der Bäckerei Mäschle und der Bäckerei Kirsamer gleich zwei Großbäckereien, die auch im Landkreis Neu-Ulm Backwaren verkaufen, Insolvenz angemeldet haben. Der Fachanwalt Michael Winterhoff, der die beiden Unternehmen als Generalbevollmächtigter vertritt und berät, ist zwar zuversichtlich, dass die Familienunternehmen in den nächsten Monaten wieder auf die Beine kommen. Aber er kündigt im Gespräch mit unserer Redaktion auch an, dass man möglicherweise unrentable Filialen schließen müsse, um sich als Bäckerei mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten "gesundschrumpfen" zu können.

Beide Betriebe blicken auf eine fast 100-jährige Firmengeschichte zurück: Die Bäckerei Kirsamer mit Hauptsitz in Laichingen im Alb-Donau-Kreis wurde 1927 gegründet, die Bäckerei Mäschle mit Sitz in Laupheim ein Jahr später. Beide Unternehmen sind ähnlich groß: Bei Mäschle sind nach Angaben von Winterhoff 120 Personen beschäftigt, bei Kirsamer rund 130. Mäschle betreibt insgesamt 14 Filialen, unter anderem in Ay, im Neu-Ulmer Stadtteil Schwaighofen und in Langenau. Kirsamer hat 17 Filialen, mehrere davon befinden sich in Ulm und eine neben dem Finkbeiner-Getränkemarkt an der Berliner Straße in Senden.

