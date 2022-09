Ladendieb überführt: Polizei findet weiteres Diebesgut

In Senden werden teure Armbanduhren gestohlen. Jetzt hat die Polizei die Wohnung eines Verdächtigen gesucht – und dabei noch mehr gefunden.

Bei einem Ladendiebstahl Anfang August in einem Sendener Elektrofachgeschäft hatte der Täter mehrere hochwertige Elektroarmbanduhren im Gesamtwert von 466 Euro entwendet. Die Polizei konnte nach kurzer Zeit einen Tatverdächtigen ermitteln, einen 62 Jahre alten Mann. Das Amtsgericht Neu-Ulm erließ daraufhin einen Durchsuchungsbeschluss, der diese Woche vollzogen wurde.

Bei der Durchsuchung fanden die Beamten einen Teil der Armbanduhren sowie ein 2014 in Ulm entwendetes Fahrrad, einen in Senden gestohlenen Führerschein und auch etwas Munition. Die Sachen wurden beschlagnahmt. Die Ermittler versuchen nun herauszufinden, wie der Mann an die beschlagnahmten Gegenstände gelang. Ein weiteres Strafverfahren nach dem Waffengesetz wurde eingeleitet. (AZ)