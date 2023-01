Senden

12:00 Uhr

Umfrage in Senden: Wo muss man im Fasching 2023 unbedingt hin?

Der Fasching in der Region geht in die heiße Phase. Wo sollte man am besten hingehen? Wir haben nachgefragt.

Plus Der Fasching in der Region geht am Wochenende in die nächste Runde. Wir haben bei unserer Umfrage in Senden Tipps für Närrinnen und Narren gesucht.

Von Regina Langhans

Mäschkerle, Hästräger und Hästrägerinnen haben nach der durch die Corona-Pandemie verordneten Zwangspause endlich wieder ihre Narrenfreiheit zurück. Überall in der Region hat die Fasnacht begonnen, auch die ersten Traditionsveranstaltungen wie kürzlich in Illertissen oder Weißenhorn haben schon stattgefunden. In unserer Umfrage in Senden wollten wir von den Passantinnen und Passanten wissen: Wo sollte man im Fasching 2023 unbedingt mitfeiern?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

