Senden

vor 1 Min.

Unbekannte beschädigen Geschwindigkeitstafel in Senden

In Senden ist die Halterung einer Geschwindigkeitsanzeige so umgebogen worden, dass sie brach.

Artikel anhören Shape

In der Illerstraße in Senden richten unbekannte Personen an einer Messtafel, die Geschwindigkeiten anzeigt, einen Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro an.

In der Nacht zum Sonntag haben Unbekannte in der Illerstraße in Senden eine Anzeigetafel beschädigt, auf welcher die Geschwindigkeiten der Fahrzeuge abzulesen sind. Laut Polizeibericht bogen die Täter oder Täterinnen die im Boden verankerte Halterung im Bereich des Webereigeländes um, sodass sie brach. Dabei entstand ein Schaden von rund 3000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Senden unter der Telefonnummer 07307/910000 entgegen. (AZ)

Themen folgen